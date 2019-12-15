شهدت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، أمطاراً رعدية غزيرة سبقها رياح شديدة على معظم المدن والمراكز، فيما أعلنت الوحدات المحلية حالة الطوارئ، لمواجهة موجة الطقس الباردة والأمطار الغزيرة.

وكانت مدن "إدكو، رشيد، كفر الدوار، أبو حمص"، قد شهدوا أمطاراً غزيرة على معظم المناطق، ورفع بوغازي رشيد والمعدية درجة الاستعداد القصوى، وحذرا جميع مراكب الصيد من الإبحار بسبب ارتفاع الأمواج.

وحذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة، من السير بسرعة عالية على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، وأهابت السائقين بتوخي الحذر تجنباً لوقوع حوادث.