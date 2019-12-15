"درجات الحرارة أقل من الطبيعي.. وعواصف وأتربة.. ونصائح".. الطقس اليوم

"تجنب ارتداء الملابس الخفيفة، مع ارتداء الجواكيت الثقيلة للحماية من نزلات البرد".. تلك الجملة هي إحدى نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الهيئة عبر الموقع الرسمي لها، توقعات طقس الـ72 ساعة مقبلة، والتي تفيد بأن مصر ستشهد تغيرات في الطقس، خلال اليومين المقبلين، حيث المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، والتي قد تصل إلى حد العاصفة على السواحل الغربية.

بينما قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد تغيرات في الطقس، خلال اليومين المقبلين، مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 17 - 19 على القاهرة، وهي أقل من المعدل الطبيعي لها، إضافة إلى سقوط أمطار على السواحل الغربية، اليوم.

وأكدت "شاكر"، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، غدا، على معظم أنحاء البلاد، مع أمطار تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، وتصبح ومتوسطة الشدة على القاهرة والوجه البحري.

وتابعت "شاكر"، بأن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث يصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، لذا يجب الابتعاد عن الأنشطة البحرية للبحر المتوسط، كما جرى إخطار المحافظات التي قد تشهد أمطارا وسيولا خلال هذه الفترة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتستعرض "الوطن" بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الطقس المتقلب والأمطار على النحو التالي:

- تجنب ارتداء الملابس الخفيفة، مع ارتداء الجواكيت الثقيلة للحماية من نزلات البرد.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة في الشوارع وأي جسم مرتفع مثل الأشجار وأبراج الاتصال.

- الحرص خلال القيادة وتجنب زيادة السرعة للتقليل من خطر حوادث السير.

- تجنب ترك وركن السيارات تحت أعمدة الإنارة أو تحت شجر معرض للسقوط تجنبًا لتلف السيارة نتيجة سرعة الرياح.