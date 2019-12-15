أثارت الفنانة التونسية لطيفة، فضول جمهورها في الوطن العربي، بمفاجأة جديدة في بداية عام 2020، من خلال ألبومها الجديد.

ونشرت لطيفة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة دعائية للألبوم الجديد، معلقة "لطيفة 2020.. قريبًا".

وعبر حسابها على "إنستجرام"، كتبت لطيفة منذ أيام: "الأغلبية موافقة أن الألبوم يكون أول أيام 2020.. يعنى خلوني أسجل من غير ما استعجل، أشكركم حبايبي وأهو يكون فيه تفاؤل أكثر وأوعدكم بمفاجآت تحبوهم غدوه نقلكم مفاجأة منهم، نحبكم برشه".

واختتمت المطربة لطيفة كلامها بهشتاج "ألبوم لطيفة الجديد 2020".