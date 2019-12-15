ولدت بدون ذراعين فأصبحت قائدة طائرات.. جاسيكا: "حياتي كانت صعبة ومختلفة"

قالت جاسيكا كوكس، إحدى ضيوف منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، والمولودة بدون زراعين، إنها تعلمت ربطها حذائها عن طريق القدم، باعتباره تحديا نظرت إليه بمنظور مختلف، حتى أصبحت أول امراءة بدون زراعين تقود طائرات في العالم: "كان لدي 5 دقائق فقط لأروي قصتي.. ولكن حياتي كانت صعبة في بدايتها وكنت مختلفة عن الجميع".

وأضافت "كوكس" خلال استضافتها ببرنامج "من مصر"، من شرم الشيخ، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن اختلافها عن الجميع جعلها شديدة الغضب مرات عدة اعتراضا على حالتها: "كان صعب علي لأفهم وكان لدي مشكلات كشابة"، موضحة أن عشقها للمغامرات هو الأمر الذي دفعها لتكون أول أول قائد طائرة بدون ذراعين: "كنت أقوم بالتسلق، والتحليق بالطائرة فقد كان حلما لي".

وأكدت أن هناك الكثير من الناس اعترضوا على ذلك عن طريق مناقشات كثيرة فيما بينهم: "دعوني للتحليق بالطائرة وقمت بذلك ونجحت".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى شباب العالم، مساء السبت، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

ويقدم منتدى شباب العالم، هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، "MUFM" لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل.

كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة "INSPIRE.D"، ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الحالي؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.