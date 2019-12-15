انخفاض البطالة.. إطلاق التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بياناً صحفياً بمناسبة إطلاق التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفاً، 169 غاية، و244 مؤشراً تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وفي إطار سعي الجهاز للقيام بدوره المنوط به في عملية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر. أعلن الجهاز أنه يسره أن يقدم التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تم قياسها، ويسلط الضوء على الفجوات التي تتعلق ببعض المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة.

يظهر التقرير توافر 116 مؤشرا من إجمالي 244 مؤشرا، وفيما يلي استعراض للتقدم المحرز في بعض أهداف التنمية المستدامة من خلال المؤشرات التالية: الهدف الثالث والخاص بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية.

وتهدف الغاية الخاصة بالوفيات النفاسية إلى خفض المعدل لأقل من 70 حالة لكل 100000 من المواليد الاحياء بحلول عام 2030، وقد حققت مصر المستهدف من هذه الغاية، حيث بلغت وفيات الأمهات في فترة 42 يوماً بعد الولادة إلى 44 حالة لكل 100000 مولود حتى عام 2017.

وتهدف الغاية الخاصة بوفيات الاطفال دون سن الخامسة إلى الوصول لأقل من 25 حالة لكل 1000 مولود حي بحلول عام 2030 وقد حققت مصر المستهدف من هذه الغاية بوصول معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة الى 19.5 حالة لكل 1000 مولود حتى عام 2017.

وانخفضت معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابات بسبب حوادث المرور على الطرق بنسبة 44.2% بين عامي 2018،2015.

وانخفضت معدلات الإصابات جراء حوادث المرور على الطرق من 21.7 حالة عام 2015 إلى 12.1 حالة في عام 2018 لكل 100000 من السكان.

الهدف السادس والخاص بمياه الشرب والصرف الصحي. وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الأمنة 96.8% عام 2017.

والهدف السابع والخاص بالطاقة: بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 99.7% عام 2017.

والهدف الثامن والخاص بالعمل اللائق: انخفض معدل البطالة بالنسبة للذكور من 4.9 % عام 2015 إلى 8.6 % عام 2018، وبالنسبة للإناث فقد انخفض أيضا من 24.2 % عام 2015 إلى 21.4% عام 2018.

في إطار توجه الدولة لتطبيق مفهوم الشمول المالي والوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة لتقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم، ارتفع عدد ماكينات الصرف الألى من 15 إلى 20.2 ماكينة بين عامي 2015، 2018 لكل 100000 من السكان البالغين.

الهدف الرابع عشر والخاص بالموارد البحرية: زيادة الإنتاج السمكي بنسبة تصل إلى حوالي 20% بين عامي 2017،2015.

الهدف السابع عشر والخاص بالتعاون الإقليمي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا: زيادة عدد الاشتراكات في الإنترنت السلكي بنسبة تصل إلى 71.9% بين عامي 2017 ، 2013.