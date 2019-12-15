قال السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري إنّ الأحداث التي بدأت في 2011 وما بعدها كان لها تأثير بالغ في زعزعة الأمن والسلم الدوليين، والسلم والأمن الإقليمي، إذ تمّ بشكل غير منظم أدى لإخفاق الدولة الوطنية في تحقيق مسؤولياتها والأمن الداخلي وتوفير الخدمات للمواطنين، كما ترتب على ذلك صراعات داخلية في سوريا واليمن وليبيا، فضلا عن الاستقطاب على المستوى الإقليمي والتدخلات الخارجية في الكثير من دول المنطقة.

وأضاف شكري خلال حديثه بجلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ ما حدث أدى إلى حالة بالغة من السيولة، أتاحت الفرصة أمام التنظيمات الإرهابية للنفاذ للمجتمعات التي تجاوزت الحيز الإقليمي، وتوسعت رقعة التنظيمات الإرهابية وعملها مستغلة هذه الأوضاع، عن طريق تحفيز دول وكيانات كانت تستفيد من هذا التوسع لنفوذ التنظيمات الإرهابية، ما أدى إلى توسع هذه الرقعة في سوريا والعراق، وإقامة ما سمي بـ"داعش".

واستكمل شكري أنّ ما حدث من انتشار الإرهاب كان له تأثير واسع سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، وأصبحت قضية عالمية لا تقتصر فقط على المنطقة العربية، ولا نغفل استغلال القضايا المزمنة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنّ التنظيمات الإرهابية استخدمت دعاوى غير سليمة للدين الإسلامي للاستقطاب، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وانطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس السبت، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف. كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.