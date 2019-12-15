كشف أشقاء شاب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم انتحاره شنقا في مروحة سقف بالشقة التي يقيم بها بمفرده، بعد بلاغ الجيران بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وعدم رده على اتصالات أشقائه منذ يومين.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد الجميلي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغا بالعثور على جثة شاب معلقة في مروحة سقف "ادعاء انتحاره".

انتقلت مباحث القسم إلي مكان الواقعة في "شارع الترعة" دائرة القسم، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى إبراهيم عز الدين، 23 سنة، يعمل كهربائي، ومشنوق من رقبته ويتدلى من السقف، وأسفله منضدة، وتنبعث منه رائحة كريهة تدل علي أن الوفاة وقعت منذ عدة أيام.

وبسؤال أشقاء المتوفي، في محضر الشرطة، أكدوا أنه يعمل كهربائي، ويقيم في الشقة بمفرده، وأنهم حاولوا الاتصال عليه منذ يومين ولكنه لا يرد على اتصالاتهم، وفوجئوا بشكوى الجيران بانبعاث رائحة كريهة فتوجهوا إلى الشقة وبكسر الباب وجدوه يتدلى من سقف الشقة.

وبإبلاغ النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدعام الجديد الدولي، واستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.