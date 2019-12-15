أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، انتهاء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن إجمالي المنتفعات خلال الحملة من وسائل تنظيم الأسرة بلغ 52710 منتفعة ليتحقق بذلك حماية بالوسائل المستخدمة خلال الحملة، وإجمالي المنتفعات من الصحة الإنجابية هو 63313 سيدة من خلال الاستفادة من الخدمات الطبية المختلفة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جاءت تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان ومحافظ القليوبية والتي بدأت منذ أول يناير الجاري على مرحلتين لتشمل جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم خلال الحملة الكشف بالسونار 6704 سيدات، متابعة الحمل 2145 سيدة منهم 8914 كشف نساء، 22972 مشورة، 13678 كشف باطنة 8891 كشف أطفال.

وأكد الطباخ، أن الحملة واحدة من الأنشطة المنفذة لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان حيث استهدفت الكشف عن أمراض النساء وتقديم العلاج ومتابعة الحوامل، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية وعيادات تنظيم الأسرة المتنقلة بهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى كل المواطنين في كل مكان في نطاق المحافظة وخاصة المناطق العشوائية والنائية الأكثر احتياجًاو أكدت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسره بالقليوبية أن الحملة أتت في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة.

وأشارت عمران، إلى أن جميع خدمات تنظيم الأسرة قدمت بالمجان وذلك يشمل جميع الوسائل من تركيب لوالب وحقن منع الحمل بنوعيها وحبوب منع الحمل بنوعيها والوسائل الموضعية وتركيب كبسولات الإمبلانون والكشف بالأشعة الفوق صوتية.

كما شملت الحملة، ندوات توعوية عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع الإدارات الصحية يوميا خلال فترة الحملة، وشاركت الرائدات الريفيات بالحملة من خلال الحصر والدعاية، بالإضافة إلى تنفيذ معرض لمنتجات نوادي المرأة للمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والهيئة القومية لتعليم الكبار في فعاليات الأنشطة.