أعلن الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، عن انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة في جميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة وجميع عيادات المستشفيات العامة ولمركزية اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر 2019 ولمدة أسبوعين.

أكد المحافظ أن الحملة تستهدف الكشف عن أمراض النساء وتقديم العلاج ومتابعة الحوامل، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة لتصل خدماتها للمناطق النائية والمحرومة.

وأشار الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة.

وأضاف وكيل الوزارة أن جميع خدمات تنظيم الأسرة تقدم بالمجان، وذلك يشمل جميع الوسائل من تركيب لوالب وحقن منع الحمل بنوعيها و حبوب منع الحمل بنوعيها والوسائل الموضعية وتركيب كبسولات الإمبلانون و الكشف بالأشعة فوق الصوتية (السونار) .

كما تشمل الحملة ندوات توعوية عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع الإدارات الصحية يوميا خلال فترة الحملة، وقد تم تكليف الرائدات الريفيات بالمشاركة من خلال الحصر والدعاية والترويج للحملة.

وتقام الندوات في المدارس الفنية،الوحدات المحلية،مراكز الشباب، وجمعيات تنمية المجتمع المحلي، وإقامة لقاءات جماهيرية في دوار العمدة في القرى.

وأوضحت الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، أن الحملة تشمل مرحلتين المرحلة الأولى في الفترة من 1إلى 5 ديسمبر في الإدارات الصحية ببنها وكفر شكر وشبين القناط والقناطر الخيرية و قليوب وحى شرق و العبور.

والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر في باقي الإدارات طوخ و قها و شبرا غرب و الخانكة.