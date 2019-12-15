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ضبط شخصين بحيازتهما تمثالين يشتبه في أثريتهما بالإسكندرية

ضبط شخصين بحيازتهما تمثالين يشتبه في أثريتهما بالإسكندرية

علماء كنديون يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

علماء كنديون يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ضبط عنصر إجرامي بحيازته 10 كيلو جرام حشيش بالإسكندرية

ضبط عنصر إجرامي بحيازته 10 كيلو جرام حشيش بالإسكندرية

عاجل.. السيسي: لما الدول الكبرى بتتصارع الدول الصغيرة بتدفع التمن

عاجل.. السيسي: لما الدول الكبرى بتتصارع الدول الصغيرة بتدفع التمن

بيانات حديثة تكشف تضرر اليابان من حربها التجارية مع كوريا الجنوبية

بيانات حديثة تكشف تضرر اليابان من حربها التجارية مع كوريا الجنوبية

الأقصر تفتح معبد الكرنك مجانا احتفالا بتعامد الشمس على "قدس الأقداس"

الأقصر تفتح معبد الكرنك مجانا احتفالا بتعامد الشمس على "قدس الأقداس"

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100 رجل فى مؤتمر "الأبوة": انت مُربِى مش ماكينة صرف آلى

100 رجل فى مؤتمر "الأبوة": انت مُربِى مش ماكينة صرف آلى

"النخلة" تسبق فانوس رمضان في قوائم "اليونيسكو"

"النخلة" تسبق فانوس رمضان في قوائم "اليونيسكو"

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

من زينة يازجي لقرينته.. احترام السيسي للمرأة على طريقة Ladies First

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