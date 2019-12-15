تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضية الإرهاب، خلال حديثه في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ.

وقال السيسي: "نجد إرهاب في دول الساحل والصحراء المقدر عددها 5 دول، ومن 4 أيام قتل أكثر من 70 جندي في معسكرهم، لو سبنا دول الساحل والصحراء لوحدها تجابه ده بقدرات أمنية واقتصادية مش كافية لن تستطيع مجابهته"، متابعا: "لو ده حصل، هيبقى في نزوح، وخطط التنمية هتدّمر، وبدل ما بنتكلم عن جماعة إرهابية، هنتكلم عن دولة إرهاب، وتقام دولة كاملة زي داعش".

وتابع الرئيس السيسي: "حتى اللي معندهوش ضرر مباشر، لازم يتكاتف مع الدول اللي بتجابه الإرهاب، لأن الظاهرة بتنمو، وبقول لشباب العالم الظاهرة تنمو ولا تقل، ويجب أن ننتبه للنقطة دي".

الرئيس: حذرت أوروبا من الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق منذ 6 سنوات

واستكمل السيسي: "اتكلمت في موضوع سوريا والعراق وليبيا من 6 سنين، وقولت أوروبا ستتضرر كثيرا من الإرهاب، ومن العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهمتها في سوريا".

وانطلق منتدى شباب العالم مساء أمس السبت، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف. كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.