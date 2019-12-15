دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تكاتف جميع الدول لمواجهة الإرهاب، منوهًا بالمشكلة التي تواجهها أوروبا بسبب الإرهاب، وتناقض مبادئها ومصالحها تجاه هه القضية.

وقال السيسي، خلال حديثه بجلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم،: "أوروبا محاصرة بين قوانينها ومبادئها ومصالحها، ومصالحها بتقول منستقبلش العناصر اللي راجعة من الشرق الأوسط، ومبادئها وقوانيها بتقول تستقبلهم".

وتابع الرئيس السيسي: "إحنا محتاجين كلنا نتكاتف في دعم الدول اللي بتواجه الإرهاب ونسمي الأشياء بمسميتها، والدول اللي تدعم الإرهاب يجب أن يكون لنا موقف واحد حاسم تجاهها، لأن صالح الدول هي اللي بتحكم مسار سياسيتها".

وشدد رئيس الجمهورية على أنَّ: "مخاطر نمو الظاهرة في منطقتنا هتنتشر في العالم كله وهتأذيه، لذلك يجب أننا ننتبه، وأن نقف قدام الدول اللي بتدعم الإرهاب".

وانطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس السبت، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة، كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.