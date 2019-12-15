قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإرهاب أصبح خطيرا حينما استخدم الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، مؤكدا أن على شباب العالم أن يعلموا ذلك.

وأضاف السيسي، خلال حديثه في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، "طول ما في مصالح وأهداف للدول هتجدوا فيه ابتكار وأساليب جديدة للإرهاب، والقضية اللي إحنا بنتكلم فيها إنكم تبقوا عارفين إن ده أداة استخدمت لتحقيق أهداف سياسية".

وأوضح السيسي أن الإرهاب بدأ في مصر من الخمسينيات بعملية أو عمليتين أوقفت كل أنشطة السياحة، ومصر خسرت 15 مليون دولار وإحنا دولة مواردها محدودة، وبالتالي الدولة تدخل في أزمة كبيرة جدا حتى يحدث التعافي، واللي أقصده إنهم بيقدروا يدمروا دولة زي مصر فيها 100 مليون علشان بينفذوا التعليمات".

انطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.