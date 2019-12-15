توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية غدا، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء.

كما توقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 20 12

الإسكندرية 22 12

مطروح 21 11

سوهاج 21 10

قنا 22 11

الأقصر 21 11

أسوان 22 12