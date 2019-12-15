قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة في جنوب سيناء، إن البنك المركزي سيطرح خلال أيام مبادرة لدعم القطاع السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه؛ لصيانة وتطوير وإعادة هيكلة المنشآت السياحية والفندقية.

وأضاف عبداللطيف، لـ"الوطن"، أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع الذي عقد أمس، مع عدد من مستثمري القطاع السياحي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن تلك المبادرة تأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دعم القطاع السياحي، مشيرا إلى أن عامر أكد أن تلك المبادرة تهدف إلى دعم الفنادق لتصل إلى مستويات عالمية من خلال توفير التمويل اللازم إاجراء عمليات الصيانة والتجديد.

منوها بأن المنشآت السياحية والفندقية والمراكب العائمة ستستفيد من تلك المبادرة بشكل خاص، موضحا أن هناك مكتبا استشاريا سيجرى التعاقد معه لدراسة حالة كل منشأة على حدة.

وأكد عبداللطيف أن عامر أشار خلال الاجتماع إلى أن البنوك ستقدم تسهيلات كبيرة مع الفوائد البنوك التي تحصل عليها مستثمرو السياحة في طابا ونويبع وسانت كاترين كونهم الأكثر تضررا من حالة الكساد التي ضربت القطاع السياحي خلال الـ7 سنوات الماضية.

وأوضح أن محافظ البنك المركزي وافق على طلب المستثمرين بمد مبادرة الـ5 مليارات جنيه التي طرحها البنك المركزي عام 2016 لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية لعام آخر لتنتهي في 31 ديسمبر 2020، وبعدها يبدأ المستثمرون في دفع فوائد ديون تلك المبادرة.

وثمن عبداللطيف القرارات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية؛ للارتقاء بصناعة السياحة بعد الهزة الشديدة التي شهدتها في الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن السياحة بدأت في استعادة عافيتها، كما عادت مصر لتتبوأ المكانة التي تستحقها على خارطة العالم السياحية.