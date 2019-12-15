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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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انطلاق احتفالات العيد القومي الـ104 لمحافظة مطروح

انطلاق احتفالات العيد القومي الـ104 لمحافظة مطروح

مشاركون بمنتدى الشباب: مصر دائما أبوابها مفتوحة لجميع الثقافات

مشاركون بمنتدى الشباب: مصر دائما أبوابها مفتوحة لجميع الثقافات

وزير القوي العاملة ومحافظ البحيرة يسلمان 1077 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة

وزير القوي العاملة ومحافظ البحيرة يسلمان 1077 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة

"الصحفيين": 3 دورات تدريبية لأعضاء النقابة بالمحافظات

"الصحفيين": 3 دورات تدريبية لأعضاء النقابة بالمحافظات

في 10 أيام.. "المركزي" يطلق 4 مبادرات بـ230 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد

في 10 أيام.. "المركزي" يطلق 4 مبادرات بـ230 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد

قرار وزاري بإنشاء قسم للتعليم الطبي بجامعة سوهاج

قرار وزاري بإنشاء قسم للتعليم الطبي بجامعة سوهاج

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في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

بروفايل| حسن عفيفي.. "الدنيا فزورة"

بروفايل| حسن عفيفي.. "الدنيا فزورة"

100 رجل فى مؤتمر "الأبوة": انت مُربِى مش ماكينة صرف آلى

100 رجل فى مؤتمر "الأبوة": انت مُربِى مش ماكينة صرف آلى

"النخلة" تسبق فانوس رمضان في قوائم "اليونيسكو"

"النخلة" تسبق فانوس رمضان في قوائم "اليونيسكو"

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

10 معلومات عن تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

مأساة الطفل المحارب.. حكاية شيكوانيني بعد تحدثه في منتدى شباب العالم

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