طالب مستثمرو السياحة، بضرورة رفع قيمة البرنامج السياحي لمصر في الخارج لتعويض خسائر تراجع الدولار.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن أسعار بيع البرامج لم تشهد أي تغيير منذ أكثر من 5 أعوام، مطالبا الشركات والفنادق المصرية بالعمل على زيادة أسعار البرامج المباعة لمصر في الخارج خلال الفترة المقبلة، وذلك لمواجهة التراجع السريع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف "عبداللطيف"، لـ"الوطن" أن القطاع السياحي يحتاج لإصدار تشريع جديد لوضع سعر عادل لبيع المنتج السياحي المصري، ووقف ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق خاصة بالغردقة وشرم الشيخ، وذلك حماية لسمعة المقصد السياحي المصري، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائح في ظل ارتفاع أسعار الخدمات المرتبطة بالجنيه، منوها بأن بعض الفنادق الـ5 نجوم بشرم الشيخ تبيع الغرفة الفندقية في بعض الأوقات بـ20 دولار في اليوم.

وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن انخفاض سعر الدولار أثر بالسلب علي مدخلات القطاع السياحي، مضيفا أن جميع الإيرادات بالدولار الذي انخفض سعره بينما جميع المصروفات تدفع بالجنيه المصري الذي ارتفعت جميع الخدمات المرتبطة به من أسعار مواد الطاقة والكهرباء ورسوم التأمينات والضرائب وأسعار المواد الغذائية وأجور العاملين.

وأوضح "فلا"، لـ"الوطن"، أنه من الطبيعي في حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليًا أن يرتبط انخفاض سعر الدولار طرديًا بانخفاض معظم تلك الخدمات، إلا لأن العكس هو الذي يحدث حين زادت جميع أسعار المواد الغذائية والخضروات والفاكهة عما كانت عليه قبل شهور.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن الموسم السياحي الصيفي المقبل سيشهد زيادة مطردة في أعداد السياح خاصة الألمان والبولنديين والعرب ودول أوربا الشرقية، ما يستوجب ضخ مزيد من الأموال لإجراء عمليات الصيانة والتطوير بالمنشآت السياحية والفندقية.