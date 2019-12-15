تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، غدًا، بمسقط في عمان، المؤتمر العربي حول "حوكمة الإدارة العامة.. الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بسلطنة عُمان خلال الفترة 16 - 18 ديسمبر 2019 مسقط- سلطنة عمان.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، بأن عقد هذا المؤتمر يأتي في وقت زادت فيه الدعوة لـ"عودة دور الدولة" ليس من أجل تداعيات الأزمات المتواترة وحدها، بل من أجل توفير الضمانات لمواجهة الاستحقاقات التنموية، وإعادة هيكلة النظم والعمليات الحكومية وتبسيطها، وإعادة توزيع وتخصيص الموارد، وتعديل الخطط والسياسات الحكومية بشكل جذري، وبما يلبي أدوار الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا يؤكد أهمية وجود قدر عال من المساءلة والشفافية والكفاءة الإدارية في استغلال الموارد، وأساليب الحفاظ على المنفعة العامة وضمان استدامتها.

وأضاف: "شهدت المنطقة العربية نتائج وتأثيرات متفاوتة للتحولات العالمية المتواترة مما يحتم البحث عن آليات فعالة لربط إصلاح النظم الإدارية العامة باستراتيجيات التنمية المستدامة، من خلال حوكمة الإدارة العامة "الحوكمة المؤسسية".

وأشار القحطاني، إلى أن المؤتمر يتناول مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة، وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية، والحوكمة المؤسسية السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، ودور الحوكمة في الرؤى المستقبلية للدول، وسياسات وممارسات الحوكمة في الإدارة العامة، وتجارب وممارسات (عربية ودولية) رائدة في مجال الحوكمة، مع عرض للأدلة الوطنية لحوكمة الإدارة العامة (أهميتها، متطلباتها، منهجية إعدادها).

يشارك في المؤتمر ممثلي 18 دولة عربية من مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية التونسية، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية اليمنية، دولة فلسطين، الجمهورية السورية، دولة ليبيا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان.