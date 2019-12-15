نعى الفنان محمد صبحي، الفنان حسن عفيفي الذي وافته المنية صباح اليوم، قائلًا: لـ"الوطن": "الكلمات تعجز عن وصف حزني، لقد فقدت أخا عزيزًا وصديق عمري، ورفيق رحلتي".

وتوفي صباح اليوم، الفنان ومصمم الاستعراضات حسن عفيفي، والذي يعتبر واحد من أهم فناني الاستعراض في مصر والوطن العربي، والتي كانت بدايته الفنية مع "فرقة رضا" الشهيرة ومن ثم أصبح مصمما للاستعراضات.

قدم "عفيفي" خلال مشواره الفني تصميم الاستعراضات للعديد من الأعمال الفنية سواء سينما أو مسرح أو دراما تليفزيونية والتي قاربت الـ90 عملًا فنيًا، ويبقى النجاح الأكبر بتصميمه لاستعراضات الفوازير لكل من الفنانة نيللي والفنانة شيريهان بثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كما قدم تصميم الاستعراضات لفوازير "فطوطة" مع النجم سمير غانم.