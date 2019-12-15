أعلن الفنان محمد صبحي، وفاة الفنان ومصمم الاستعراضات حسن عفيفي، صباح اليوم الأحد.

وذكر "صبحي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي.. كنت إنسانا رائعاً طيباً معاوناً لكل من حولك".

وتابع: "كنت بالنسبة لي أخي الحبيب، ومعاونا في معظم أعمالي الفنية، رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف، وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك، عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبناءك هشام وياسمين وكل الأسرة، ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".