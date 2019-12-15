تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تصريف الأمطار بمطالع ومنازل كوبري محرم بك، والسيولة المرورية به، والتأكد من سير الأعمال بنقطة التمركز الرئيسية لشركة الصرف الصحي.

ووجه "الشريف"، شركة الصرف الصحي بوضع تمركزات سيارات الشفط والكسح في الأماكن الأكثر تعرضا لتراكم مياه الأمطار، مشددا على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة لسقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقي أي شكاوى خاصة بالأمطار وتجمعات المياه بنطاق الثغر.