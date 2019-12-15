حصلت "الوطن" على آخر منشور لأسعار تذاكر طيران رحلات العمرة الخاص بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، في الفترة من 22 يناير حتى 2 فبراير المقبل.

وأوضحت مصادر خاصه في الشركة أنّ أسعار تذاكر طيران العمرة تتراوح من 5 آلاف إلى 6 آلاف و200 جنيه وفقا لخط الرحلة، على أن يكون السفر عبر مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر فقط، مشيرة إلى أنّ أسعار تذاكر طيران خط "القاهرة - جدة - القاهرة" 5 آلاف و800 جنيه، وأسعار برامج خط "القاهرة - جدة - المدينة المنورة -القاهرة" 6 آلاف و200 جنيه فيما تصل أسعار خط "برج العرب - جدة- برج العرب" إلى 5 آلاف و200 جنيه.

اما عن أسعار تذاكر خط "برج العرب / جدة _ المدينة المنورة / برج العرب" إلى 5 آلاف و500 جنيه، أما أسعار برامج عمرة خط "الأقصر/ جده/ الأقصر" فهي 5 آلاف جنيه فقط.

ولفتت المصادر إلى أنّ أسعار تذاكر الطيران خلال موسم العمرة يتم تحديدها وفقا لآليات السوق، وطبقا للعرض والطلب، إذ ترتفع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك، نظرا للإقبال الشديد على الرحلات.