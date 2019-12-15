قرار وزاري بإنشاء قسم للتعليم الطبي بجامعة سوهاج

اعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء قسم التعليم الطبى بكلية الطب البشري كأول قسم من نوعه بكليات الطب على مستوى صعيد مصر، حيث جاء ذلك في القرار الوزاري رقم(5336).

وقال عزيز إن إنشاء قسم للتعليم الطبي يأتى استجابة للعديد من الاحتياجات الملحة على مستوى مهنة الطب وتدريس العلوم الطبية، وذلك بهدف رفع جودة العملية التعليمية، وأيضا زيادة عدد طلاب البكالريوس والدراسات العليا والأطباء الخريجين مما يستدعي العمل على توفير برامج تعليمية وتدريبية في ظل الموارد المحدودة.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالتطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا وآليات التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي في مجالات التعليم الطبي، حيث تتمثل أهمية إنشاء هذا القسم لإدارة التطوير المستمر لمنظومة التعليم الطبي بمختلف مراحله ومجالاته، بالتعاون مع الأقسام المناظرة في مصر والمنطقة العربية والعالم.

وأكد الدكتور عماد علي عثمان مدير مركز تطوير التعليم الطبي، أن القسم يتكون من 7 وحدات تعمل في تكامل تام وبالتعاون الوثيق مع كافة أقسام كلية الطب وهي وحدة تطوير المناهج، ووحدة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ووحدة تقييم الطلاب والامتحانات، ووحدة التعليم الإلكترونى، ووحدة البحوث في مجال التعليم الطبى، ووحدة معمل المهارات الإكلينيكية، ووحدة التعليم الطبي المستمر.