قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، إن الإرهابيين الأجانب الذين يحتجزهم الأكراد، لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الأوضاع في هذا البلد، موضحا أن مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف لودريان، لإذاعة فرانس إنتر: "اعتقدنا أنه من الممكن فتح نظام قضائي محدد فيما يتعلق بالسلطات العراقية. نظرا إلى الاوضاع في العراق اليوم، فإن هذا الافتراض غير ممكن على المديين القصير والمتوسط، يجب تسويته في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف" مع مناقشات حول الدستور السوري.