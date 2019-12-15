غادر مطار شرم الشيخ الدولي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد حضور حفل انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والمنعقد في مدينة السلام.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش فعاليات منتدى الشباب، صباح اليوم، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، وبحث الزعيمان آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها، ودور الأشقاء العرب في دعم الموقف الفلسطيني بكافة المحافل.

وبحسب بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، أكدت خلاله أن محمود عباس، أطلع السيسي، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدًا ما تتعرض له مدينة القدس من اعتداءات متواصلة، واستعرض الجانبان تطورات الصعيد الداخلي، خاصة التوجه لإجراء الانتخابات العامة باعتبارها مطلبًا واستحقاقًا أساسيا.

واستقبل الرئيس الفلسطيني، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وفدا من المفكرين وكبار المثقفين المصريين من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، للمناقشة أيضا حول قضايا المنطقة ومستجدات الشأن الفلسطيني، وأكد استمرار إسرائيل في تجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة، وإصرارها على سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، والمضي بسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.