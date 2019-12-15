أقدمت فتاة في الصف الأول بأكاديمية تمريض، على الانتحار شنقا داخل شقتها بقرية البصارطة دائرة مركز دمياط، وانتقلت قوات مباحث مركز دمياط برئاسة المقدم محمد معوض رئيس مباحث المركز للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأفاد مصدر أمني لـ"الوطن" أن الفتاة تدعى "ندى. إ" 19 عاما طالبة بأكاديمية للتمريض ومقيمة بقرية البصارطة بصحبة أسرتها، ولكنها ليست من مواليدها حيث انتقلت قبل فترة للقرية بصحبة الأسرة التي استأجرت شقة هناك، وأنها شنقت نفسها بعد تعليقها حبل في حديدة.

ووفقا للمصدر، اكتشفت الواقعة عندما طرق خطيبها وشقيقته الباب عليها حيث يسكنا بنفس العقار في شقة تعلوها، فلم ترد، فأصيبا بحالة من القلق والذعر، وأخطرا الجهات المعنية التي انتقلت واكتشفت واقعة الانتحار، حيث استغلت الفتاة عدم وجود والدتها التي خرجت للعمل منذ الصباح.