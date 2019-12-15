منصة دولية لعرض التحديات وفرصة ذهبية واحتضان للملهمين، هكذا سلطت عددًا من وسائل الإعلام العالمية الضوء في تغطيتها لافتتاح منتدى شباب العالم أمس بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يستمر حتى 17 ديسمبر بحضور 7 آلاف شاب من 196 دولة حول العالم.

شكبة "سكاي نيوز" العالمية وصفت منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بـ"منصة دولية لعرض التحديات"، مبينة أنَّه يجمع شباب من كل أنحاء العالم يتحدثون عن تجاربهم وقصص ملهمة لغيرهم، ويتناقشون فيما بينهم في قضايا ملحة تواجه العالم ومنها الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

منتدى شرم الشيخ منبر للتبادل الثقافي وفرصة ذهبية

تقرير آخر أوردته شبكة "سكاي نيوز" تحت عنوان "منبر للتبادل الثقافي ومنصة ذهبية"، واصفة منتدى شباب العالم بأنَّه أصبح مناسبة عالمية للحوار مع الآخر، وفرصة يمكن أنَّ تصبح ذهبية للشباب للحوار لا الشجار وللتعارف لا التناحر ومن أجل الاتفاق حول الرؤى لا الافتراق، ما يعني أنَّ المنتدى يهدف إلى الفكر الذي يجمع ويواجه دعوات الصراع بين الحضارات.

بعد قصته الملهمة.. السيسي يصعد المنصة ليحتضن الطفل "زين"

أما موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، فقد عرض تقريرًا أبرز صعود السيسي لاحتضان الطفل الزين، بعنوان "السيسي يصعد المنصة ليتحتض الطفل زين بعد قصته الملهمة"، مبينة أنَّ منصة المنتدى الرئيسية في حفل الافتتاح أتاحت للصغير فرصة لعرض قصته الملهمة، حيث استطاع تحدي مرض السرطان 4 مرات خلال 7 سنوات وهو لا يزال بعمر صغير حيث لم يتجاوز الـ12 عامًا، ما أثار مشاعر الرئيس السيسي والحضور، وما أن انتهى من كلمته حتى صعد الرئيس إلى المنصة ليحضن زين ويصافحه دعمًا لشجاعته.

أحمد حلمي يفاجئ المتواجدين في منتدى شباب العالم

أما وكالة أنباء "سوبتنيك"، فتناولت افتتاح منتدى شباب العالم من خلال تقرير عن افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات المنتدى وعرضت كلمته التي دعت للحوار والتعارف بين شعوب العالم، كما أبرزت الوكالة ظهور الفنان أحمد حلمي في تقديم الفعاليات الفنية لحفل الافتتاح متحدثَا عن الإنسانية ونبذ التنمر والسلام.

وفي جريدة الرأي الكويتية، كانت مشاركة ولي العهد الأردني ومجاورته للرئيس السيسي في الصفوف الأمامية أبرز ما تناولته، إضافة إلى الإشارة للفوائد التي تعود على الشباب الأردني من المشاركة في الحدث، بين تقريرين، الأول بعنوان "ولي العهد يحضر افتتاح منتدى شباب العالم" الذي يهدف إلى التمكين والحوار بحسب وصف الجريدة، التي أبرزت مشاركة الشباب الأردني تحت عنوان "مشاركة أردنية فاعلة بمنتدى شباب العالم".

وضمن العناوين الرئيسية لصحف فلسطين كان "انطلاق منتدى شباب العالم" حاضرًا بقوة، ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاءت التغطية في جرائد "القدس" و"الأيام" و"الحياة الجديدة" لتركز على حضور عباس أبو مازن فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم، ويرافقه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمفوض العام للعلاقات الدولية للحركة روحي فتوح.

أما وكالة النباء السعودية "واس"، فقد تناولت تقريرًا عن منتدى شباب العالم تحت عنوان "الأمير خالد الفيصل يشارك في منتدى شباب العالم"، والفيصل جاء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وهو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.