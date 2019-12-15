من بين شباب العالم وجهت الدعوة للشابة الباكستانية آمنة خان، باحثة الدكتوراه بجامعة جيلين بالصين والتي تعمل في مجال مكافحة الإرهاب، والمتخصصة في شؤون السياسة الخارجية ودراسات السلام والصراعات.

وأعربت آمنة، عن سعادتها بالمشاركة في المحفل الشبابي الأكبر في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، حسبما قالت لـ "الوطن".

ورأت الفتاة العشرينية، أن منتدى شباب العالم منذ نسخة الأولى، يحاول تسليط الضوء على قضايا الشباب والسلام التي تشغل الرأي العام العالمي.

آمنة نشرت العديد من المقالات التي تتحدث عن ضرورة التنمية ومحاربة الإرهاب في العديد من الصحف الكبرى كـ "Daily Times" وغيرها.

زيارة شرم الشيخ حلم تحقق بالنسبة للفتاة الباكستانية، التي تتواصل مع الكثير من الشباب حول العالم من كافة الديانات والجنسيات داخل أروقة المؤتمر منذ حضورها إلى منتدى الشباب، وعلى رأسهم المهتمين بحقوق المرأة وكذلك المعنيين بحقوق الإنسان من أجل السلام والعيش بلا إرهاب "مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تندد بالإرهاب بصوت عالٍ".

وانطلق منتدى شباب العالم، مساء أمس السبت، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة، كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.