يلتقي فريق الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد 15 ديسمبر الحالي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة "أون سبورت" بتعليق مؤمن حسن، كما يمكن مشاهدتها على البث الأرضي "تايم سبورت" بتعليق حاتم بطيشة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 مباريات فاز بهم جميعًا، خلف المقاولون العرب متصدر الجدول برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل حرس الحدود المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز بمباراتين والتعادل في 4 والهزيمة في مباراة وحيدة.