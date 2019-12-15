قال الفنان خالد النبوي، إنه يشجع النادي الأهلي منذ الصغر: "اللي بيخش تحت مظلة الأهلي بيمشي بقوانينه واحترامه ومبادئه"، فيما رد عليه الإعلامي عمرو أديب، الزملكاوي التشجيع،: "أنت شكلك بتنبط، يعني إيه مظلة وعلم وفانلة الأهلي.. فجأة حسيتك بتنبط على نادي تاني"، ليرد عليه "البنوي": "أحب أغيظك شوية".

وأضاف "النبوي" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه يعشق مشاهدة المباريات التي تمتاز باللعب لفترات طويلة: "أنا أهلاوي جدا جدا جدا لكن أحب اللعبة الحلوة"، موضحا أن اللاعب محمد صلاح، يقوم بصناعة أهداف عالمية في كافة المباريات التي يشارك فيها؛ ليرد عليه أديب بقوله: "ده أنت مذاكر بقي".

وأكد "النبوي" أن نادي الزمالك هو ناد كبير: "أنا بحب حسن شحاته جدا ونادي الزمالك طلعلنا لعيبه كبار جدا على مدار التاريخ.. إبراهيم يوسف كنت بحب أروح الاستاد أتفرج عليه".

واحتفل برنامج "الحكاية"، بنجاح مسلسل "ممالك النار"، وذلك عبر تورته كبيرة، وقال له مقدم البرنامج: "دي حاجة صغيرة عليها ممالك النار، أنت غيرت دماغ الناس"، ليرد عليه "النبوي": "اللي يستاهلها الجمهور في مصر والعالم العربي".