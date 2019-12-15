شهدت شوارع وميادين قرى ومراكز محافظة الغربية اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة وزيادة موجة الصقيع والبرودة بشكل مفاجىء مما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض للنزلات البرد، كما تسبب سوء الأحوال المناخية في تعطل وإرباك حركة النقل والمواصلات الجزئية بين قرى ومراكز المحافظة.

وتعطلت حركة السيارات والنقل الواصل بين مراكز "طنطا – المحلة" و"زفتى – السنطة" و"سمنود – قطور" و "بسيون – كفرالزيات" و "طنطا – السنطة" و "بسيون – قطور" و "المحلة – زفتى"، بسبب انتشار كميات من البرك والمستنقعات.

وشدد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، في تعليماته إلى رؤساء المدن والأحياء، بسرعة شفط مياه الأمطار الموجودة في الشوارع بالمراكز والمدن لمواجهه أزمات حركة السيارات حفاظا على صالح أرواح وتلبية لرغبات المواطنين.

ورفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار، وشركة المياه للتعامل بالسيارات والمعدات في شفط وإزالة المياه بالتعاون مع مجالس المدن.

الجدير بالذكر أن شوارع وميادين المحافظة شهدت سقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية.