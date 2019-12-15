وزير النقل يبحث مع شركتين معدلات تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية

عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع شركتي المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية "ايرتراك"، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة "ايجيفراي" التابعتين لهيئة السكك الحديدية والمتخصصتين في أعمال تجديد وصيانة السكة لمتابعة معدلات تجديد وصيانة خطوط السكة الحديد، وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء أكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا برفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، بما يساهم في معدلات نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية ثم استعرض الوزير أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة التي تقوم بها كل شركة والموقف الفني للماكينات والأجهزة الموجودة بكلا الشركتين وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتوريد ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U لسكك حديد مصر، من شركة بلاتر النمساوية والتي تعتبر من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كل مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب والتي من المخطط توريدها في الربع الثاني من العام المقبل.

كما بحث الوزير موقف توريد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو وموقف توريد 2 ونش حمولة 40 طنا تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو، مشيرا إلى أهمية دعم الشركتين بهذه المعدات الحديثة للقيام بأعمال الصيانة وتجديد السكة وإنشاء الخطوط الجديدة عند البدء في تنفيذها بمستوى متميز فنيا.