عقد وزير النقل، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل وحضر اللقاء رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وممثلي وزارة التعاون الدولي والاستثمار في بداية الاجتماع.

وشهد اللقاء استعراض الوضع الحالي للمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، وكذلك نتائج عمل ورشتي العمل المنظمتان بالتنسيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة الأنفاق بخصوص المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الفرنسية للعاملين بوزارة النقل للاستفادة من التجارب العالمية في مجال تصميم وإدارة خطوط المترو ونظم الإعلانات بها.

وأكد الوفد أهمية هذه الورش التي تشهد حضوراً مكثفاً من الشركات الفرنسية المهتمة بقطاع السكك الحديدية والمترو والمهتمة بمجال التسويق الإعلاني بهما، مشيراً إلى أنه سيجرى عقد ثلاث ورش عمل أخرى في يناير وفبراير 2020 يعقبها ورشة عمل كبرى للخروج بالنتائج والتوصيات النهائية الخاصة بهذه المجالات.

وبحث الجانبان الجزء الثاني من برنامج المساعدة الفنية والمخصص لدراسات النقل حيث جرى الاتفاق على التعاون الاستثماري بين الجانبين في الدراسة الخاصة بمحطة فيكتوريا التبادلية التي ستربط مترو أبو قير المستقبلي وترام الرمل بعد إعادة تأهيله، حيث أن تكلفة المشروع تبلغ 1.71 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أنه سيجرى عرض الدراسة قريباً على القيادة السياسية وأنه بعد التصديق عليها سيجرى التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع.