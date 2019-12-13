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معركة تحرير طرابلس

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"طاقة النواب": مصر ستكون المركز الإقليمي للطاقة في عهد السيسي

"طاقة النواب": مصر ستكون المركز الإقليمي للطاقة في عهد السيسي

جامعة عين شمس تستعد لإطلاق مؤتمر "الجيل الرابع من الجامعات"

جامعة عين شمس تستعد لإطلاق مؤتمر "الجيل الرابع من الجامعات"

مواصفات المرتبة المريحة: "ركز في السوست واعرف هتغيرها امتى"

مواصفات المرتبة المريحة: "ركز في السوست واعرف هتغيرها امتى"

مصرع 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتوجاز في الأقصر

مصرع 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتوجاز في الأقصر

مصرع طالب وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بالمنوفية

مصرع طالب وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بالمنوفية

مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار لغم في ريف درعا

مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار لغم في ريف درعا

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مع بدء تحرير طرابلس.. أبرز المدن التي استعادها الجيش الوطني الليبي

مع بدء تحرير طرابلس.. أبرز المدن التي استعادها الجيش الوطني الليبي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019 في مصر

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ما هو "برشام الشيطان" الذي تعاطاه "متحرش حلوان" قبل جريمته؟

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