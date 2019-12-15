صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنَّه جرى فتح باب التقدم لعدد من الأماكن الشاغرة بمشروع "شارع شباب الشروق"، مقابل الإشغال، وسيجرى الاختيار عن طريق القرعة العلنية اليدوية، مع تخصيص أماكن للحالات الخاصة والإنسانية، وذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الخدمات المقدمة للسكان بمدينة الشروق.

وعلى من يرغب في التقدم للحجز بالمشروع اتباع الآتي:

- يشترط أن يكون المتقدم للحجز من المقيمين بالمدينة.

- ألا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

- التوجه لمقر جهاز المدينة، لتقديم طلب باسم رئيس الجهاز.

- يرفق المتقدم بالطلب الآتي: "صحيفة الحالة الجنائية - نموذج للنشاط - صورة حديثة بطاقة الرقم القومي".

- يستمر التقديم بالمشروع حتى يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الحالي من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا، على أن يجرى الإعلان لاحقًا عن موعد إجراء القرعة للمتقدمين.

يُشار إلى أنَّ الأماكن المتاحة تتضمن أنشطة (إكسسوارات وخردوات – مشروبات – تسالي – جاليري رسام – مشغولات فضية – فاترينة زهور).