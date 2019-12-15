قررت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب فتاة فرشوط، إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي.

وخلال الجلسة، رفضت المجني عليها التوكيلات التي قدمها والدها بواسط المحامي بالتنازل عن القضية، قائلة: "مش هتنازل عن حقي وأنا تعرّضت للاغتصاب وشوفت اللي محدش شافه"، ما دفع القاضي لرفض هذه التوكيلات، مؤكدا "هي وكيلة عن نفسها".

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، "علي. ك. ا"، 21 عامًا، وشقيقه "محمد"، 19 عامًا، و"مصطفى. ر. ع"، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة. ع. ر"، 17 عامًا، طالبة، في الزراعات وفي منزل المتهمين الأول والثاني، وإحالة المتهمين للنيابة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فرشوط.

وأكدت المجني عليها، اليوم، تعرضها للاغتصاب، في القضية التي شغلت الرأي العام بقنا، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.