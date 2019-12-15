سجل سعر بيع الريال السعودي، خلال العام الجاري، تراجعا بقيمة 47 قرشا، أى بنسبة 10%، متأثرا بتراجع الدولار.

قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، إن سوق الصرف يتمتع بالهدوء، مؤكدا أن الإقبال وشراء الريال السعودي، يشهد حالة من الهدوء منذ فترة.

وأضاف الحريري لـ"الوطن"، أن السبب فى عدم ارتفاع الريال السعودي، يأتى لأسباب عدة، منها تراجع الدولار، وفرة المعروض، والإقبال الضعيف للافراد، الفرد يكتفي بتغيير عملات بسيطة، كمصروف للجيب قبل السفر.

وأوضح أن المصريين، كانت لديهم عادات شرائية تغيرت حاليا، كانوا يحرصون على شراء العديد من السلع في السعودية لقلة الأصناف بمصر، ولكن الآن الوضع تغير وأصبح في مصر كل شيء، وبالتالي كل هذه الأسباب أدت إلى توافرالريال بالأسواق، وعدم ارتفاع سعره.

وأشار الى أنه لا يوجد أى أزمات من المعروض منه فى الأسواق، كما أن الإقبال على الريال السعودي، لانتهاء الشركات من تسديد كامل مستحقاتهم، من العملات.

وقال إن شركات الصرافة، تتجة لبيع مالديها من فائض من الريال السعودي إلى البنوك المصرية، لافتا إلى أن السعر الرسمي للريال السعودي فى البنك الأهلى المصري بـ4.31، مقابل 4.27 جنيها للشراء.

فيما قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، بالرغم من توافر الدولار، وتراجع سعره فى كل البنوك، إلا أن حجم السلع الترفيهية تراجعت، من 4.4 لـ2.2%، من حجم السلع المستوردة، والتى تبلغ قيمتها 58 مليار دولار.

وأوضح أن التراجع الذى شهدته الواردات، جاء وفقا لخطة حكومية، بدءً من نهاية العام قبل الماضي، لتقليص الاستيراد.

وقال إن من الصعب حصر جميع السلع، التى تقلصت عمليات استيرادها بنسب كبيرة، ولكن لم يتسبب ذلك في أي نقص فى السوق، أو قفزات سعرية تذكر.

وأضاف أن بعض القطاعات انتعشت مبيعات منتجاتها محليا، وتشجيع المنتج المحلي بالمقارنة بالمستورد.