نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي لها، توقعاتها لأماكن سقوط الأمطار الليلة، وحالة الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية، إذ تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، كما تشهد جميع محافظات مصر تغيرات في الطقس الليلة.

ومن المتوقع أنَّ تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، تصل إلى حد العاصفة على السواحل الغربية، على أن تعود المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة وتنحصر الفرصة لسقوط الأمطار غدا الإثنين.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد الليلة، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

كما تشهد حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط اضطرابا حيث يصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، لذا يجب الابتعاد عن الأنشطة البحرية، وأخطرت المحافظات التي قد تشهد أمطارا وسيولا خلال هذه الفترة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر على السواحل الشمالية وشمال سيناء، بدءا من غدا الاثنين 16 ديسمبر، مبينة أنها ستمتد إلى مناطق من الوجه البحري.