قررت النيابة العامة حبس ربة منزل و5 آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1 كيلو جرام، وكيس بداخله مادة البودر التي تستخدم في تصنيع مخدر الاستروكس، ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون).

كما جرى ضبط إحدى السيدات، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتها (كمية من مخدر الفودو وزنت 1.560 كيلو جرام).

كما جرى ضبط عاطلين اثنين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جراما).

كما ضُبط مسجل شقي خطر حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جراما).