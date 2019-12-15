محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية بنصر النوبة

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لمشروع إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية بـ"الجنينة والشباك" بمركز نصر النوبة، جاء ذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية من أرض الواقع، والتي يمولها صندوق تحيا مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرض المختصين على المحافظ مكونات المنطقة، والمقامة مرحلتها الأولى على مساحة 73.8 ألف متر مربع من إجمالي المساحة الكلية للمنطقة بإجمالي 56.5 فدان لتضم 14 جمالون يحتوي على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة تصل مساحة كل منها إلى 90 متر مسطح منها 60 متر داخلي و30 متر رصيف تحميل خارجي، فيما جاري تنفيذ المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 121 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 85%.

وأضاف أنه يجرى العمل في باقي المرافق العامة بالتوازي، وإنشاء الورش من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجمالي 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالي مستهدف 830 ورشة، موجها اللواء أشرف عطية، رئيس مركز ومدينة نصرالنوبة، بدراسة وضع مخطط عام للمساحات المجاورة للمنطقة الصناعية لتخصيصها كتجمع عمراني خدمي وسكني وتجاري لخدمة هذا المشروع الحيوي.

وأشار إلى أهمية الانتهاء من "اللاندسكيب" والمسطحات الخضراء ضمن مكونات المشروع والمخطط الانتهاء منه في مارس المقبل.

وقرر محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية لمدرسة فتحي محيي الدين الابتدائية، والعرض عليه فورا بعد شكوى أحد المواطنين بوجود تصدعات وشروح في مباني المدرسة، وتأخر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في معاينتها.

وفي نفس السياق، عقد المحافظ، لقاءاً جماهيرياً، مع مواطني نصر النوبة بقاعة مجلس المدينة، حيث حرص المحافظ على الاستماع لمختلف المطالب والمشاكل والشكاوى والتي تمثلت معظمها في استكمال تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد، والصرف الصحي وغيرها من المشاكل الأخرى، مكلفا اللجنة المشكلة لمعاينة المنازل التي يجرى إدراجها ضمن مشروع الإحلال والتجديد، والتي تضم ممثلين من مديرية الإسكان والجهات المعنية بأن تضم في عضويتها ممثل عن الأهالي من أبناء النوبة على أن تراعي اللجنة وضع الأولويات والأسبقيات بالنسبة للمنازل، بحيث تكون الأولوية للأكثر خطورة فالأقل لحماية الأرواح والممتلكات من أي أضرار مستقبلية.

وأكد أنه بالنسبة لمشروع المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك، ستكون فيه الأولوية لأبناء نصر النوبة، والاستعانة بالعمالة الأخرى في الحرف النادرة، مطالبا رئيس المدينة بتصنيف كل الطلبات التي قدمها الأهالي في القطاعات المختلفة ليجرى رفعها وعرضها على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالشكل المطلوب.