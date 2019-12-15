أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي يأتي ضمن مظلة أشمل وهي بناء مصر الرقمية، موضحا أن منظومة التحول الرقمي تهدف إلى ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولا، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الربط بين كافة الجهات الحكومية على مستوى البنية التحتية والتطبيقات من أجل تمكينها من التواصل وتبادل البيانات والمستندات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من جهة واحدة.

جاء ذلك خلال جلسة "التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد بنسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر؛ حضر فعاليات الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن بناء مصر الرقمية ليست مسؤولية وزارة بعينها ولكنها مسؤولية مجتمع بأكمله من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي وكل جوانب وأركان الدولة؛ مشيرا إلى أن التحول الرقمي يرتكز على توافر بنية معلوماتية وشبكة ألياف ضوئية فعالة وكفء، موضحا أنه تم ربط 800 مبنى حكومي بشبكة الألياف ضوئية في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي، وفي المرحلة الثانية سيتم ربط 1200 مبني حكومي في 5 محافظات، على أن يتم ربط 33 ألف مبنى حكومي في 27 محافظة بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن عمليات التحول الرقمي ستسهم في توفير حجم ضخم من البيانات تمكن الحكومة من خلق هوية رقمية لكل مواطن ومن خلالها تستطيع الحكومة التعرف على احتياجات المواطن وظروفه الاقتصادية ومن ثم توجيه الدعم لمستحقيه؛ مؤكدا أن هناك فرصا هائلة للقطاع الخاص للمشاركة في منظومة التحول الرقمي ومشروعات بناء مصر الرقمية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بناء القدرات البشرية والتدريب في إطار مشروع نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة حيث تتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تدريب موظفي الدولة، بينما تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التدريب التقني لوحدات التحول الرقمي في الحكومة، مشيرا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق العديد من التحديات في فرص العمل، ما يستلزم الاستعداد اللازم لها من خلال توفير المهارات الرقمية القادرة على مواكبة متطلباتها.

شارك في الجلسة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، وسادفي ساران محللة السياسات في قسم التقنيات الناشئة، الاتحاد الدولي للاتصالات، من الهند، والدكتور صلاح حسن أستاذ الاستراتيجية في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، وتوبياس بورخاردت رئيس قسم التحول شيفت سكول، رائد أعمال، خبير رقمي من ألمانيا، والدكتورة فاطمة الموسوي مديرة مشروع كفو الشبابي، الكويت.