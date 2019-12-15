وصف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، الرسائل العاجلة والمهمة التي بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري والعالم بأكمله خلال كلمته في ختام جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2019 فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ "بالتاريخية والمهمة".

وأكد أن تنفيذ المجتمع الدولى لها يضمن تحقيق الأمن والسلم الدوليين وهزيمة الإرهاب الدولي بجميع صوره وأشكاله.

وقال "حسب الله" في بيان له أصدره اليوم، إن رسائل الرئيس السيسي تضمنت أن هدف المنتدى أن نسمع للتنوع الفكري في الموضوع الواحد وأن استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية أخطر من الإرهاب، إضافة إلى أن الإرهاب أداة جديدة لتحقيق الأهداف السياسية وأنه لا بد من أن نتكاتف لدعم الدول التي تقاتل وتقاوم الإرهاب.

وأضاف أن الرئيس السيسي في رسالته لأوروبا والعالم كان واضحا وصريحا للغاية كعادته دائما عندما قال: "تحدثت في موضوع سوريا وليبيا والعراق من ست سنوات"، وأكدت أن أوروبا ستتضرر كثيرا بعد عودة العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهمتها في سوريا وهذا ما يحدث بالفعل فأوروبا لديها مشكلة بين قوانينها ومصالحها ومبادئها وأنه لا بد من وجود موقف حاسم ضد الدول التي تدعم الإرهاب وتستخدمه لتحقيق أهدافها.

وطالب "حسب الله" منظمة الأمم المتحدة أن تعى جيدا رسالة الرئيس السيسي لها والتي قال فيها : نحتاج إلى تطوير منظومة الأمم المتحدة حتى تستطيع أن تجابه التحديات التي نشأت نتيجة التطور الإنساني في العالم الذي نعيشه.. فالأمم المتحدة تواجهه التحديات بطريق قديمة".

كما طالب من الدول الكبرى أن تعى رسالة الرئيس السيسى التى قال فيها: عندما تتسارع الأفيال لا تسأل عن العشب الأخضر والأشجار الصغيرة بمعنى أن الدول الكبرى المتقدمة عندما تتصارع فالدول الصغيرة تدفع الثمن لذلك يجب على الدول الصغيرة أن تنتبه لهذا الأمر.

وأكد "حسب الله" أن الاهتمام من المجتمع الدولي بهذه الرسائل الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي، والعمل والإسراع في تنفيذها سيضمن تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الانتصار الحقيقي على الإرهاب وقوى الشر والظلام وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى شباب العالم 2019 افتتح أمس في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، أمس السبت، ويستمر إلى 17 ديسمبر الجاري، ووصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم.

ويناقش المنتدى، موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما، كما يشهد عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.