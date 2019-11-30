شارك عدد كبير من النواب، اليوم، في عزاء النائب محمد بدوي دسوقي، الذي وافته المنية أمس، في زفاف ابنته، بينهم النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وعلاء والي نائب الجيزة، وأحمد سميح نائب الطلبية، وأكثر من 300 نائبًا ومسؤولًا بالبرلمان.

كما شارك المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، والنائب أحمد السجيني، والنائب علاء عابد.

وشارك في تقديم العزاء النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومحمد فؤاد، والنواب سعيد حساسين، جمال عقبي، محمود الصعيدي، بكر أبو غريب، وعمرو أبو اليزيد، وعبد الوهاب خليل، وعصام إدريس، ووحيد قرقر، عبد الهادي بعجر، وعدد كبير من النواب.

ويقام عزاء النائب محمد بدوي دسوقي، في شارع البحر الأعظم، الذي توفي أمس خلال حفل زفاف ابنته، إثر أزمة قلبية.