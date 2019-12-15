صور.. شجرة الكريسماس وبابا نويل يستقبلان السائحين بمطار مرسى علم

تزين مطار مرسى علم الدولي بالأنوار وشجرة عيد الميلاد وبابا نويل، وذلك استعدادا للاحتفال بالسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

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وأنهت إدارة العلاقات والإعلام والإدارة الهندسية بمطار مرسى علم الدولي جميع ترتيبات وضع الزينة والأنوار وأشجار عيد الميلاد بالمطار، ورفع درجة الاستعدادات اللازمة لاحتفالية استقبال الركاب، ومشاركتهم أعياد الميلاد، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق زادة، مدير المطار.

وأوضح عماد إمام، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم، في تصريحات صحفية، أن شخصية بابا نويل تستقبل السائحين بصالة الوصول لدى وصولهم للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة.

وأشار إلى أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل العديد من الرحلات الإضافية من مختلف الدول الأوروبية لقضاء أعياد الميلاد بالمدينة، ومدينة بورت غالب الساحرة.