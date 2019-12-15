شهد الطريق الزراعي الفرعي "ننا- إهناسيا" غرب بني سويف، اليوم، انقلاب سيارة نقل فنطاس محملة بمياه مرتفعة الملوحة والمستخرجة من آبار البترول، دون حدوث تسريب، حيث جرى نقل الحمولة لسيارة أخرى بمعرفة شركة متخصصة في الخدمات البترولية، تحت إشراف الوحدة المحلية بإهناسيا وقوات الأمن.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمود مهنى، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة فنطاس محمل بمياه مرتفعة الملوحة بأرض زراعية بعزبة القرملاوي، بالطريق الزراعي "إهناسيا - ننا" دائرة المركز، دون مصابين.

وانتقل مساعد المدير للوحدات ومأمور مركز شرطة إهناسيا وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة تابعة لشركة قطاع خاص، قيادة "محمد. ع. ع"، 38 عاما، سائق، مقيم مركز إسنا بالأقصر، بالطريق الزراعي "إهناسيا - ننا"، متجهاً إلى قرية سدمنت الجبل، وأثناء تفاديه إحدى السيارات، ونظراً لضيق الطريق اختلت عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة بأرض زراعية على جانب الطريق، ووقوع الحادث.

كما تبين من التحريات أنه بسؤال "محمد. م. م"، 36 عاما، مهندس بشركة قارون للمواد البترولية التابعة للهيئة العامة للبترول، مقيم بمركز كفر الزيات بالغربية، حيث قرر أن الفنطاس طوله 13 مترا، وسعته 50 متر مكعب محمل بمياه مرتفعة الملوحة يجرى فصلها عن الزيت الخام أثناء استخراجه من أحد آبار البترول بموقع "ننا" الخاص بشركة قارون التابعة للهيئة العامة للبترول، وأن المياه يتم التخلص منها بالحقن في الآبار أو إعادة المعالجة، وأن الفنطاس مغلق تماماً، ولا يوجد به تسريب.

كما تبين من التحريات تفريغ ونقل الحمولة لسيارة أخرى بمعرفة شركة للخدمات البترولية المتخصصة في هذا الشأن، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بموقع الحادث لحين نقل الحمولة و رفع السيارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 3817 إداري مركز شرطة إهناسيا.