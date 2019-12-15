أنهت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية، ورعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، فعاليات معسكر التشجير للحدائق أمام حرم الكلية، بغرس 30 شجرة مثمرة تحمل أسماء شهداء رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة.

وقالت الدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مبادرة "عظيم شهيدك"، والتي نفذتها الكلية سواء أساتذة أو طلاب أو موظفين هي جزء بسيط يقدم لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وأضافت أن المبادرة لاقت قبولا كبيرا من الجميع والحضور والمشاركة من المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ونواب رئيس جامعة بني سويف، ورئيس فرع اتحاد الكتاب ببني سويف، وعدد من الصحفيين.