ثمن أحمد فرحات، شاب فلسطيني مشارك في منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، حرص القيادة السياسية على مشاركة الشباب الفلسطيني في المنتدى لإيصال صوت فلسطين من خلالهم.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc": "صوت الشباب الفلطسيني كان حاضرًا وهذا بفضل إدارة المنتدى والقيادة السياسية والشعب المصري".

وتابع: "رُحب بنا في كل مكان حتى في بعض الأوقات نجد تحيزًا للشباب الفلسطيني في كل مكان نذهب إليه، نحن شعب نُحب السلام وخُلقنا من أجله ونذهب إلى آخر الدنيا من أجله".

وواصل: "نعاني من كل الأزمات مثل المياه بسبب الاحتلال، لأن البحر ملوث والمياه الجوفية ملوثة والمياه مصادرة، كما أننا محرومون من كل سبل الذكاء الاصطناعي".

ورحب الشاب الفلسطيني، بتركيز وزير الخارجية في بداية ونهاية كلمته على القضية الفلسطينية: "ليس هناك استقرار في المنطقة دون التوصل لحل القضية الفلسطينية".

وانطلق منتدى شباب العالم مساء أمس السبت في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف. كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.