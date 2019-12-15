قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن منتدى شباب العالم، في دورته الثالثة التي تقام حاليا في مدينة شرم الشيخ، يُعد شيء مشرف للغاية، وتابع أنه يشارك فيه عدد كبير من الشباب من كل دول العالم، وحضر الكثيرين من الشباب الجلسة الافتتاحية أمس، والجميع شاهد ذلك عبر الشاشات.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن من تواجد في شرم الشيخ ويحضر المؤتمر يستطيع أن يلمس بنفسه فرحة الشباب والتفاعل الحقيقي فيما بينهم والانبهار بأهمية المنتدى، مستطردًا: " الجميع تبادل الأحاديث مع الآخرين، كل الناس بتسمع بعضها وخاصة في التحديات والتطورات التي تواجه العالم".

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الجميع كان يتناول تصريحات السيسي حول خطورة الإرهاب، والجميع كانوا أشبه بمظاهرة حب وفرح، مضيفًا: "الناس سعيدة وفرحانه، والمنتدى يدل أن مصر بلد مستقرة وآمنه، بلد يتفاعل مع الجميع، بلد تريد أن تعيش حياتها مع الناس كلها لا تفرق بين أي شخص على أساس جنس أو ديانة أو جنسية".

وأوضح أن كل الادعاءات الكاذبة التي صدرت من الكارهين لمصر في الفترات الماضية تحطمت بفعل منتدى شباب العالم، وكان المؤتمر بمثابة رد عملي ومباشر عليها، موضحًا أن معظم الجلسات كانت في غاية الأهمية.

وانطلق منتدى شباب العالم مساء أمس السبت في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى، تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف. كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر. ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.