غدا اجتماع عمومية غرفتي المنشآت السياحية والسلع لإقرار الميزانية

تعقد غرفة المنشآت السياحية، غدا، جمعيتها العمومية العادية، لإقرار الميزانية والحساب الختامي للغرفة، عن العام المالي 2018- 2019، إضافة إلى عرض تقرير مجلس الإدارة، ونشاطه خلال العام الحالى 2019.

وتناقش الجمعية، ما جرى تحقيقه من أعمال، إلى جانب ما يطرحه الأعضاء من أفكار ومقترحات ومشاكل، تواجه البعض منها.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، من المتوقع أن تتصدر مشكلة التدخل السافر والتجاوزات الخطيرة، التى ترتكب من قبل أجهزة المحليات تجاه المنشآت السياحية، صدارة الموضوعات، التى يطرحها أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد أن تجاوزات المحليات غير قانونية، لافتا إلى أنها فاقت الحد، وأدت إلى إغلاق العديد من المنشآت، دون سند قانونى.

كما تعقد غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم جمعية عموميتها، وذلك لإقرار الموازنة والحساب الختامي، عن العام المالي 2018-2019، وعرض أعمال مجلس الإدارة خلال العام الماضي.