خلال جولة ميدانية له، اليوم، توقف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أمام اثنين من المواطنين بلا مأوى، ينام كل منهما فى مكان مختلف فى شارع الجيش بالمنصورة، وترجّل المحافظ من سيارته، وتوجّه إليهما للتعرف على أوضاعهما المعيشية والاستماع لمطالبهما.

"مختار": واجبى توفير الرعاية اللازمة للمستحقين وحل مشاكل المواطنين وتحقيق تطلعاتهم

واستدعى المحافظ السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ووجّه إلى توفير مأوى فوراً للمواطنَين، وأكد ضرورة توفير كافة مستلزمات المعيشة الكريمة لهما، وعلى الفور تم إلحاقهما بمؤسسة رعاية كبار السن بـ«نبروه»، وقرر المحافظ تشكيل لجنة لحصر جميع الحالات الإنسانية فى الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتهم، مؤكداً أنه لن يكون هناك مواطن بلا مأوى فى شوارع الدقهلية، مشدداً على أن واجبه هو توفير الرعاية لكافة المستحقين وتوفير مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم والعمل على حل مشاكلهم.

وقال مصدر مسئول بديوان عام المحافظة إن أحد المواطنَين مُسن ينام فى الشارع بالقرب من المحطة الدولية، والآخر فى مكان بالقرب من حديقة حى شرق المنصورة، موضحاً أن عنوان الرجل المسن فى بطاقة الرقم القومى يتبع منطقة قسم ثان المنصورة، ووافق على الدخول إلى دار رعاية المسنين فى نبروه، أما الآخر فرفض نقله، وتدخّل قسم التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعى لإقناعه.

يُذكر أن محافظ الدقهلية التقى عمال ومشرفى وسائقى منظومة النظافة بكل من حى شرق المنصورة، وحى غرب المنصورة، خلال جولة ميدانية، اليوم، لحثهم على العمل، وأثناء تحركه فى شارع الجيش شاهد مواطنَين بلا مأوى ينامان فى الشارع رغم برودة الجو الشديدة، فتدخل لإنقاذهما.