أغرى تراجع متوسط أسعار الفائدة الخميس الماضى وزارة المالية للتوسّع فى الاقتراض عبر أذون الخزانة، وجمع البنك المركزى الخميس الماضى نحو 23 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة أجل 357 يوماً بقيمة 13.8 مليار جنيه بمعدل فائدة 14.86%، بجانب أذون خزانة أجل 182 يوماً بقيمة 9.25 مليار جنيه، بمعدل فائدة بلغ 15.49%.

وطرح «المركزى» صباح أمس أذون خزانة أجل 91 يوماً و266 يوماً بقيمة إجمالية نحو 19 مليار جنيه تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، فيما تبلغ قيمة الطرح الثانى نحو 9.750 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتُعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، حيث يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية.

وقال مصدر مسئول بـ«المالية» إن تراجع سعر الفائدة للعروض المقدّمة بالنسبة للأذون أجل 357 يوماً، التى تراوحت بين 14.89% و14.50% جعلت «المالية» تتوسّع فى الاقتراض، مؤكداً لـ«الوطن» أن الوزارة كانت تعتزم طرح أذون خزانة أجل 357 يوماً بنحو 9.5 مليار جنيه فقط.

وأوضح أن حالة تراجع معدلات الفائدة شجّعت الوزارة على الاقتراض بأكثر من 4 مليارات جنيه عما كان مقرراً ومطلوباً، متوقعاً فى الوقت ذاته توسّع الحكومة فى الاقتراض محلياً إذا خفّض البنك المركزى أسعار الفائدة مجدداً 26 ديسمبر الحالى. وتعقد لجنة السياسة النقدية بـ«المركزى»، اجتماعها الثامن والأخير خلال هذا العام، فى 26 ديسمبر الحالى.