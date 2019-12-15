قدمت فرق الإسماعيلية والأقصر وشرم الشيخ، للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضًا فنية لضيوف منتدى شباب العالم.

وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، عرضها الفني، بمسرح السوق القديم بشرم الشيخ، والذي تضمن رقصات وتابلوهات فنية مبهرة مستوحاة من التراث والبيئة، المرتبطة بمدن القناة وشبه جزيرة سيناء.

ومن بين هذه العروض رقصة الضمة، والصيادين، تصميم عمرو عجمي وفاروق مصطفى، وتدريب شريف مبارك ومجدى خيرت الله، أعقبها فاصل من السمسمية الإسماعيلاوية.

وتلاها عرض فني لفرقة شرم الشيخ، للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد عبدالحي، وتقديم باقة من الرقصات الاستعراضية، منها البمبوطي والتنورة الراقصة.

كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بمسرح خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، العديد من التابلوهات الاستعراضية الراقصة التي نالت إعجاب الجمهور.