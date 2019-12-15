أعرب أحمد عز، عن سعادته لتواجده لأول مرة على المسرح، ضمن أحدث إنتاجات "كايرو شو"، مسرحية علاء الدين، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، مؤكدًا تطلعه لمقابلة الجمهور السعودي المحب للفن.

جاء ذلك في "تغريدة"، أطلقها "عز"، مساء اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "عز" عبر منشوره: "سعيد بتواجدي لأول مره علي المسرح في موسم الرياض بمسرحيه علاء الدين، اتطلع بكل سعادة واحترام، لمقابلة الجمهور السعودي المحب للفن، وكل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، على دعمه الدائم للفن، ولإنجاح هذا العمل، الذي يجري فيه استخدام تقنيات حديثة لأول مرة في تاريخ المسرح العربي".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أطلق "تغريدة" أمس، قال فيها: "العرض الأول لمسرحية علاء الدين الكوميدية، راح يكون في الرياض‏ ولأول مره راح يتم استخدام تقنيات حديثة في المسارح العربية، تنطلق في 23 ديسمبر، الحقوا التذاكر قبل تنتهي مسرحية علاء الدين، إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).